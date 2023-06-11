رئيس «حقوق الإنسان والمواطنة»: تداول المعلومة الصحيحة يمنع الشائعات

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مناقشات اليوم بجلسة الحوار الوطني كانت تطالب بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.

أهمية قانون حرية تداول المعلومات

وتحدث جمال التهامي، خلال لقائه ببرنامج «الحوار الوطني» على قناة إكسترا نيوز، عن قانون حرية تداول المعلومات وأهميته: «تداول المعلومات يعبر عن رقي الدول»، موضحا أنه إذا جرى إتاحة المعلومة الصحيحة فسيتم منع الشائعات وتضارب الأقوال، وتتيح للصحافة والشعب أن يتم تناول الموضوع بشفافية».

ولفت أن تأخر المعلومة وحجبها عن المواطن والصحافة تعتبر من الوقائع التي ترقى إلى حد أن تجرم لأنه ينتج عن ذلك أفعال يتعذر تداركها، لافتا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان التي تحدث عنها الرئيس السيسي ناقشت قانون حرية تداول المعلومات.

ترتيب مصر في مكافحة الفساد

وأكد جمال التهامي، أن عدم صدور قانون حرية المعلومات يؤثر بشكل سلبي على الشارع والصحافة وترتيب مصر في مكافحة الفساد لأن الدولة تسير في اتجاه الحوكمة والتحول الرقمي؛ لأن الأخيرين يساويان المعلومة الصحيحة، وإذا لم تتوفر المعلومة الصحيحة «سننفخ في قربة مقطوعة»، ولن يؤثر التحول الرقمي ولا الحوكمة، وسيستشري الفساد داخل بنيان الدولة.