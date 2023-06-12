تفاصيل ولادة مفاجئة على يد مسعف بالشرقية.. استقبل المولودة في السيارة

اتصال هاتفي بعد منتصف الليل، تلقته هيئة الإسعاف فرع محافظة الشرقية، من أسرة سيدة «حامل» تستغيث بنقلها لأقرب مستشفى، وعلى الفور أطلقت الإدارة المختصة سيارة إلى مقر الحالة بعزبة بنطاق أبو حماد، وهناك فوجئ المسعف بحالة ولادة طارئة، وأن الأم بدأت في وضع مولودها بالفعل داخل السيارة، وتمكن من قطع الحبل السري للطفل، ثم توجه إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية.

التقت «الوطن» بالمُسعف محمد عبد الحميد سيد أحمد، من أهالي قرية أبو الدهب التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، موضحا أنه تلقى إخطارا بالتوجه إلى عزبة الطحاوية بذات المركز لنقل حالة مرضية إلى مستشفى المركز، لافتا إلى أنه ضمن فريق الإسعاف في نقطة تمركز قرية الصوّة، وعندما وصل إلى منزل الحالة كانت الساعة بعد الثانية صباحا قرب الفجر، وتفاجأ بأنها سيدة عشرينية في حالة مخاض وعلى وشك الولادة.

مسعف يولّد سيدة في حالة مخاض قبل نقلها للمستشفى

وتابع المسعف والحاصل على معهد فني صحي، خدمات طبية، أنه فور وصوله إلى بيت الحالة وجدها في حالة ولادة، وساعدها لتجرى عملية الولادة، واستقبل المولودة، كما ربط الحبل السري ونقلهما باستخدام السرير المجهز لنقل الحالات إلى مستشفى أبو حماد، وتحديدا قسم النساء والتوليد، معلقا: «وصلت لقيت الأم في حالة ولادة ساعدتها وقطعت الحبل السري للطفل، وتوجهنا إلى المستشفى لإكمال الاجراءات الطبية للاطمئنان عليهم».

وأشار إلى أنه لاقى أدعية بالخير له من السيدة وأسرتها، كونه ساعدها في حالتها ووضع الولادة التي مرت به، مضيفا أن مديروه في العمل والمشرفين أثنوا على حسن تصرفه مادحين إياه، معلقين بأنه ليس بجديد على طاقم هيئة الإسعاف شاكرين جهده في عمله وسرعة تصرفه في الموقف الطارئ، لافتا إلى أنه لم ينتظر أكثر من سعادته بأنه يجرى قدر استطاعته عمله بما يرضي الله، وعلى أتم وجه.

المُسعف: الموقف حدث معي منذ 7 سنوات

وفي موقف مماثل يؤكد المسعف محمد عبد الحميد الشهير بأبو حنين في حديثه لـ«الوطن» أن هذا الموقف تكرر منذ حوالي 7 سنوات، موضحا أنه تلقى إخطارا للتوجه لنقل حالة، وعند وصوله وجدها في حالة ولادة وساعدها لتضع مولوده، وقام بقص الحبل السري، وما أن انتهى من الإسعافات الأولية نقلها رفقة مولودها إلى المستشفى.

وأثنى الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، على سرعة تصرف المسعف ومساعدته الحالة، مشيرا إلى أن طاقم الهيئة مجهز ومدرب على أعلى مستوى، كما أنهم ينتقلون على أسرع وجه لمكان البلاغ.

وأضاف أن الريف المصري يتمتع بالخدمات المتاحة في المدن، وذلك لأن الدولة تسعى إلى وضع القرى على خريطة التنمية، موجها الشكر للمسعف محمد عبد الحميد، وقائد الإسعاف السيد حسين إبراهيم بطلي الواقعة.