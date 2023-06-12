تحذيرات من طقس اليوم.. اضطرابات جوية تتأثر بها البلاد وسقوط أمطار ورياح

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه من المتوقع حالة سريعة ومؤقتة من الاضطرابات الجوية تتأثر بها البلاد اليوم الثلاثاء وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي بقيم ضغطيه منخفضة يعمل على دفع كتله هوائية صحراوية.

أضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ، في بيان لوزارة الزراعة، أنَّ ذلك يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة علي أغلب الأنحاء خاصة على مناطق وسط وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلي تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط) والصحراء الغربية (الواحات) علي فترات متقطعة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا وقد تتوغل داخل الدلتا وحتى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

تحذيرات عامة للتعامل مع الرياح

أكّد «فهيم» ضرورة تجنب التواجد بجوار لوحات الإعلانات الكبيرة والأعمدة والأشجار خلال فترة هبوب العاصفة مع شرب كميات كبيرة من المياه بسبب ارتفاع الحرارة وهبوب الرياح الجافة لفترات من اليوم، مع ابتعاد مرضى الحساسية والجيوب الأنفية عن الأتربة.

أهم التوصيات الزراعية

وأكّد ضرورة إجراء رية هامة جداً صباح اليوم مع إضافة حمض الفولفيك مع الري خاصة الري بالتنقيط لشجار الفاكهة والخضر، وتقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة، كذلك إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم كإضافات رئيسية مع مياه الري.

ولفت إلى أهمية الاستعداد للتقليل من أضرار لسعات الشمس على ثمار المانجو بالرش بسليكات البوتاسيوم والألمونيوم أو الجير المخفف، والتوقف عن إجراء أي رشات تماماً اليوم في المناطق المذكورة والمعرضة لهذه الحالة من التقلبات، والتشديد على أربطة الصوب الزراعية وتثبيت الواح الطاقة الشمسية في مناطق الظهير الصحراوي الغربية