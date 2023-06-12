كريم عبدالعزيز أول الحضور في جنازة شقيق كريم أبوزيد

تستعد أسرة الموسيقار الراحل أشرف أبو زيد، لأداء صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة بعد الظهر من مسجد الصديق بمنطقة مساكن شيراتون، وهو نجل السيناريست محمود أبوزيد، وشقيق الفنان كريم أبوزيد.

كريم عبدالعزيز أول الحاضرين

وكان الفنان كريم عبدالعزيز، أول الحاضرين في جنازة الموسيقار أبو زيد.

وكان الفنان كريم أبوزيد، أعلن وفاة شقيقه عبر منشور على فيس بوك، قال فيه: «لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله.. البقاء لله أخي أشرف محمود أبوزيد في ذمه الله، أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة»، دون الكشف عن سبب الوفاة.

من هو أشرف أبوزيد؟

وأشرف أبوزيد موسيقار مصري، وهو نجل السيناريست السينمائي المصري محمود أبو زيد، مواليد العام 1976، وحاصل على بكالوريوس تجارة، وشارك في وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «حب لا يموت».