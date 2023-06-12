لطلاب الثانوية العامة.. كيف تستعيد حماسك إذا لم تكن إجابتك اليوم مثالية؟

الشعور بالقلق والتوتر خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، أمر يلحق بالعديد من الطلاب، وخاصة الذين لم يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة بشكل جيد، فيضطرون إلى مراجعة الورقة الامتحانية من أجل التعرف على الأخطاء التي وقعوا بها، حتى تسيطر عليهم حالة هستيريا من البكاء الشديد، ما يؤثر على بقية المواد.

كيفية تخطي الإخفاق في مادة دراسية

ونتيجة لذلك، نستعرض خلال التقرير كيفية تخطي الإخفاق في مادة دراسية معينة، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ناصحا بالآتي:

- يجب على طلاب الثانوية العامة عند عدم الإجابة بشكل جيد في المادة الدراسية المقررة، عدم الانفعال بالشكل الذي يفقده أعصابه.

- الابتعاد عن الأشخاص المحبطين، وما يجرى تداوله عبر السوشيال ميديا من سلبيات، لأنه يزيد القلق والتوتر: «الطالب اللي ميحلش كويس في المادة، بنصحه أنه ميراجعش، ويبعد عن الناس اللي بتسبب إحباط حواليه وبتتكلم كتير عشان ده مش هيقدم ولا هيأخر، ودايما الطالب يعمل في اعتباره أن الدولة بتوقف جانب الطلاب لو الامتحان كان صعب».

- يجب على الأمهات تخفيف الضغط النفسي على أبنائهم، والابتعاد عن ما ينشر على جروبات «الماميز» على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها من الأفضل أن تشجع ابنها وتحسسه بالأمان، وأن مازال الوقت أمامه لتعويض الدرجات في المادة القادمة: «الأمهات متضغطش على أبنائها لو محلوش كويس في الامتحان ودايما تحسسه أني لسه قدامه فرصة يعوض الدرجات، وتقوله كلام تشجيعي أنت قوي وهتعدي وغيره».

- على الطالب النوم لساعات كافية من أجل تجديد الطاقة.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت اليوم أولى أيام امتحانات الثانوية العامة، بالمواد غير المضافة للمجموع وهي مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وسط إجراءات احترازية ووقائية إجراءات مشددة لمكافحة الغش، ومنع دخول الطلاب إلى اللجان بأي أجهزة إلكترونية «موبايل سماعات» للتصدي لأي محاولات غش.