عاجل.. «الأرصاد» تعلن ارتفاع درجات الحرارة غدا: تصل لـ44 درجة في 5 محافظات

تحدث الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، وغدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء، موضحًا: «هناك استقرار في الحالة الجوية أمس واليوم، ولكن البلاد ستشهد بعض التقلبات الجوية على عدد من المحافظات».

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: «في القاهرة، ستشهد الأجواء ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا مقارنة باليوم، إذ يتراوح هذا الارتفاع بين درجة إلى درجتين، وهناك فرص ضعيفة لتساقط بعض الأمطار على فترات متقطعة».

وأضاف أن المناطق الصحراوية والمكشوفة قد تشهد إثارة للرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، أما المحافظات المعنية بحالة عدم الاستقرار غدا، فهي: شمال الصعيد بداية من مطروح وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وهذه المناطق ستكون معرضة لمنخفض صحراوي يتسبب في ارتفاعات شديدة بدرجات الحرارة، وتصل العظمى إلى 44 درجة مئوية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

أوضح أن محافظات شمال الصعيد، ومنطقة خليج السويس، والبحر الأحمر، والصحراء الغربية، تشهد وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، بجانب كتل هوائية جنوبية غربية، تؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، أما درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على القاهرة ستكون 36 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار الخفيفة، وستشهد محافظات الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة، وتسجل العظمى 44 درجة.