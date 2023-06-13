الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر

شهدت معظم الميادين والطرق الرئيسية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة في بعض الأماكن، مع انتشار أمني من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

كثافات مرورية

وخلال ساعات الذروة الصباحية زادت الكثافات المرورية وخاصة في منطقتي وسط البلد والمظلات، وطريق الكورنيش المتجه لمنطقة «المؤسسة» بشبرا الخيمة.

كثافات متقطعة

وظهرت بعض الكثافات المرورية المتقطعة أعلى كوبري أكتوبر المتجه للعباسية وحتى منطقة غمرة، أما بالنسبة للمتجهين من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة، ظهرت كثافات متحركة بشوارع صلاح سالم وعباس العقاد والطيران حتى طريق الدائري.

كما أن هناك كثافات نسبية في الوقت الحالي بنفق الملك الصالح وكوبري الروضة، وأيضًا في شارع الهرم بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، فضلا عن ظهور كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقتي إمبابة وبولاق.

انتظام حركة المرور

وتنتظم الحركة باتجاهي نفق الأزهر مع وجود سيولة مرورية، كما نصحت الإدارة العامة للمرور المواطنين القادمين من الطريق الدائري والمنيب والمتجهين لميدان لبنان أو المهندسين، أن يسلكوا محور الفريق كمال عامر الذي يشهد سيولة مرورية.