أمطار خفيفة وسحب رعدية على الدقهلية.. ودرجة الحرارة 36 مئوية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على عدد من الأماكن، يصاحبها أمطار وسحب رعدية وبرق وتكاثر الغيوم وأتربة، وبرودة وتقلبات في الجو.

تجدد السحب الرعدية الممطرة

وأكدت هيئة الأرصاد في بيان لها تجدد السحب الرعدية الممطرة في عدد من المناطق على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مع استمرار نشاط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، وتبلع درجة حرارة مدينة المنصورة العظمى 36 والصغرى 24 درجة حرارة مئوية.

استمرار تكاثر السحب الركامية

وبحسب البيان وحذّرت الأرصاد، من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تتراوح سرعاتها بين 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة، ما يعمل على تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى حد العاصفة على مناطق شمال الصعيد، واستمرار تكاثر السحب الركامية والمنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها، أنه جرى اتخاذ الاستعدادات كافة للتعامل مع موجات الطقس غير المستقرة، وتقلبات الجو، وسرعة شفط تجمعات مياه الأمطار في حال تجمعها بالشوارع والميادين في أنحاء المحافظة، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس، والتعامل الفوري معها، وإصلاح أية أعطال.