المشدد 15 سنة لعامل لاتهامه وآخرين بقتل شخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل، لاتهامه وشقيقيه سبق الحكم عليهم، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل نجل عمه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم في جنايات بنها برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى

إحالة المتهمين إلي جنايات بنها

ترجع أوراق القضية أن المتهمين عرفه م م 45 سنة سبق الحكم عليه، ونبيل م م 37 سنة المتهم الحالى بالقضية عامل و«رمضان م م»، 42 سنة، مقيمين دائرة مركز شرطة بنها، قتلوا المجني عليه مصطفى جودة عراقي - عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين بيتوا النية عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) بأن تربصوا به بمحل الواقعة بحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان، وما أن ظفروا به حتى افتعل الثانى مشادة بينه المجنى عليه وأثنائها ظهر الأول وباغته بطعنه بالسلاح الأبيض سالف البيان قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهما على النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل قتل شخص في مشاجرة ببنها

وجاء بالأوراق أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل المجنى عليه شعبان على عراقى السيد مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار الترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) بأن تربصوا به وبحوزتهم السلاح الأبيض سالف البيان وما أن ظفر به المتهم الاول حتى تعدى عليه بالسلاح الأبيض الذى يحوزه صوب رأسه، حال وجود باقى المتهمين بمسرح الواقعة للشد بن أزره قاصدين من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو لقى المجنى عليه الضربة بيده فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وتداركه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانونى.