خبير دولي يطالب بإلزام المصانع باستلام كل محاصيل الزيوت من المزارعين

تحدث الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي في الغذاء والحبوب، عن أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، مما ينعكس على الاقتصاد المصري بالإيجاب، مشيرًا إلى أنَّه قطاع يستحق التطوير والاهتمام به وبالفلاح ودعمه ومساندته.

جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي برئاسة اللواء هشام الحصري، لمناقشة ملف «دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير – دعم الزراعة والائتمان والديون».

توفير المستلزمات الزراعية

وأضاف أنَّ المادة 29 في الدستور المصري ألزمت الدولة بمساندة الفلاح وتوفير المستلزمات الزراعية، وغيرها من احتياجاته على مدار محاصيل العام، مطالبا بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه.

وتابع: «لابد أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر»، مقدمًا عدد من التوصيات منها:

1. تطبيق الدستور عند استلام الحاصلات، وتفعيل دور نقابة الزراعيين.

2. عدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع.

3. توفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.