أهم الأخبار الاقتصادية في آخر 24 ساعة.. تراجع الذهب والأعلاف والدواجن

شهدت أسعار معظم السلع، تراجع خلال تعاملات الثلاثاء 13 يونيو 2023، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الذهب والأعلاف والفراخ.

تراجعت أسعار الذهب، داخل محلات الصاغة، دون مصنعية أو ضريبة، وتقدر خسائر المعدن الأصفر منذ التعاملات الصباحية بنحو 25 جنيها ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا 2285 جنيهًا للجرام بختام تعاملات الثلاثاء.

سعر جرام الذهب يتراجع 25 جنيهًا

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات الثلاثاء، إلى 2285 جنيهًا، ليخسر نحو 25 جنيهًا مقارنة مع 2310 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية، لتواصل التراجع الذي بدأته منذ شهر مايو الماضي، بعد إعلان عن العديد من الإفراجات الجمركية، ما أدى إلى هبوط الأسعار اليوم بنحو 500 جنيه، كما انخفضت أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت، في ظل توقعات باستمرار الانخفاضات الفترة المقبلة، وفق ما صرح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن».

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.

أسعار الدواجن تتراجع

وتراجعت أسعار الدواجن يوم الثلاثاء في الأسواق والمحلات بنحو 4 جنيهات، في ظل توقعات مجددة بمزيد من الهبوط الفترة المقبلة، خاصة مع بدء عيد الأضحى المبارك.

وسجل سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات 67 جنيها داخل المزرعة، والتنفيذ الفعلي 77 جنيها، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، وتباع في محلات الطيور الحية بسعر 115 جنيها.