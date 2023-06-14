سلع انخفضت أسعارها في النصف الأول من يونيو.. تعرف عليها

شهد النصف الأول من شهر يونيو 2023، تراجعا في أسعار معظم السلع في الأسواق المحلية.

شهدت أسعار الذهب، تراجعا كبيرا خلال النصف الأول من شهر يونيو داخل محلات الصاغة، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا 2285 جنيهًا للجرام اليوم، مقارنة مع 2385 جنيهًا في نهاية مايو الماضي.

ورصدت «الوطن»، خسائر أسعار الذهب على مستوى الستة أعيرة التي تتداول في السوق المحلية والصاغة، لتكون خسارة الجرام الواحد لكل عيار نحو 100 جنيه، ما يعني خسارة الذهب 600 جنيه في أقل من شهر.

الجنيه الذهب يخسر 800 جنيه

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد بلغت خسائره نحو 800 جنيه في أقل من شهر، حيث كان عند مستوى 19080ألف جنيه في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع سعره اليوم عند 18280 ألف جنيه.

أسعار الذهب بنهاية مايو الماضي

وسجلت أسعار الذهب بنهاية شهر مايو الماضي، 2385 جنيهًا سعر جرام 21، وكان سعر عيار 24 عند 2726 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 2044 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأبعاء 14 يونيو 2023، تراجع ليبلغ سعر جرام 21 نحو 2285 جنيهًا، وسعر عيار 24 عند 2611 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر جرام عيار 18 نحو 1959 جنيهًا.

تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية

وتراجعت أسعار الأعلاف في الأسواق المصرية، لتستكمل التراجع الذي بدأته منذ شهر مايو الماضي، بعد إعلان عن العديد من الإفراجات الجمركية، ما أدى إلى هبوط الأسعار اليوم بنحو 500 جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، لـ«الوطن»، أنّ سعر طن العلف البادي 23% يبلغ 21690 جنيها، وطن الناهي 19% يسجل 21440 جنيهًا، فيما يبلغ سعر طن العلف النامي 21% نحو 21575 جنيهًا.

أسعار الدواجن تتراجع

وتراجعت أسعار الدواجن في الأسواق والمحلات، في ظل توقعات مجددة بمزيد من الهبوط الفترة المقبلة، خاصة مع بدء عيد الأضحى المبارك.

وسجل سعر الدواجن البيضاء في الأسواق والمحلات 67 جنيها داخل المزرعة، والتنفيذ الفعلي 77 جنيها، فيما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، وتباع في محلات الطيور الحية بسعر 115 جنيها.

كانت أسعار الدواجن قد سجلت ارتفاع خلال العام الماضي والشهور الأولى من العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، ونقص المعروض، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار إلى مستويات أقل في الأسابيع الأخيرة.