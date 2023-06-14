أدعية ونصائح عند رؤية الكعبة لأول مرة.. «اللهم افتح لي أبواب رحمتك»

الوقوف أمام الكعبة لأول مرة من اللحظات التاريخية والفارقة في حياة المسلمين، كونها قبلة المسلمين في صلواتهم، والبقعة الأفضل على وجه الأرض، لذا حث الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على تكثيف الحجاج للدعاء بما يرغبون فيه عند رؤية الكعبة لأول مرة، لأن دعوتهم مستجابة على حسب تجارب الآخرين.

نصائح عند رؤية الكعبة

ونشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» توضح من خلاله النصائح والأدعية التي يُستحب للمسلمين ترديدها عند رؤية الكعبة، منها الآتي:

1- الإكثار من التكبير والتهليل.

2- ترديد دعاء الحمد لله الذي بلَّغني بيتَه الحرام، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك.

3- اللهم زِدْ بيتك هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً، وزِدْ مَن شرَّفه وكرَّمه تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا.

4- اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحيِّنَا ربَّنَا بالسلام، وأدْخِلْنا دار السلام"، ثم ادعُ بما شئتَ.

فضل الصلاة في الكعبة

وأوضحت «الإفتاء» أنه يحسن أن يكون الحاج على طهارة عند الوقوف بعرفة، وأفضل الدعاء حينها ما جاء في الحديث الشريف: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» أخرجه الترمذي.

فضائل الحج والعمرة

وأضافت الإفتاء أنه من فضائل الحج والعمرة أن الصلاة في المسجد الحرام تُعادل آلاف الصلوات، وذلك لما روى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» أخرجه أحمد.