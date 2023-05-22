شعبة مواد البناء: أسعار الحديد مستقرة.. وعز يسجل 32135 جنيها

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تشهد الفترة الحالية، استقرارًا في الأسواق المصرية بعد أن تراجعت منذ عدة أيام بسبب انخفاض إقبال المواطنين على الشراء، في ظل وجود توقعات باستقرار الأسعار حتى نهاية شهر مايو الجاري.

أسعار الحديد في الأسواق

وأضاف الزيني لـ«الوطن» أن سعر طن حديد عز سجل في الأسواق 32135 جنيهًا، وحديد السويس للصلب 32050 جنيهًا، فيما يبلغ سعر حديد بشاي 38000 جنيه، وحديد المراكبي سجل 38500 جنيه، فيما سجل حديد المعادي 39300 جنيه، وحديد عطية 39400 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه.

سعر حديد المصريين

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن سعر حديد المصريين يبلغ 32050 جنيها، وحديد العشري 39500 جنيه، كما يسجل حديد الجارحي 38760 جنيهًا، بينما يسجل حديد مصر ستيل والكومي وحديد العلا والجيوشي للصلب 36000 جنيه.