أسعار الحديد في السوق المصرية.. تتراجع أكثر من 1800 جنيه

شهدت أسعار الحديد انخفاضا كبيرا في مصر، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، حيث هبط سعر طن حديد عز بأكثر من 1800 جنيه في السوق المصرية.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الحديد في السوق المصرية بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته.

سعر الحديد الاستثماري

تراجع سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 106 جنيهات، ليسجل 39190 جنيها.

سعر طن حديد عز

وبلغ سعر طن حديد عز 38293 جنيها، بتراجع 1870 جنيها.

سعر حديد المصريين

فيما سجل سعر طن حديد المصريين نحو 32.050 جنيه للطن.

سعر حديد العشري

وسجل سعر طن حديد العشري 30000 جنيه.

سعر حديد بشاي

وبلغ سعر طن حديد بشاي 32.050 جنيه.

سعر حديد المراكبي

فيما سجل سعر طن حديد المراكبي في السوق المصرية 28500 جنيه.