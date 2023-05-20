تراجع أسعار الحديد 1437 جنيهًا لأول مرة منذ شهور

تراجعت أسعار الحدید الیوم السبت 20-5-2022 بالأسواق المصریة، إلى 1437 جنيها في حديد عز، ليسجل سعر الطن نحو 39530 جنيها للمستهلك مقابل 40370 قبل أيام، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة على الموقع الرسمي للشركة.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر الحديد الاستثماري 40496 جنيه، بقيمة تغيير في السعر بلغت نحو 215 جنيه، وفقا لما علنته البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

وقال محمد حامد أحد تجار الحديد لـ«الوطن»، إن السبب في تراجع أسعار الحدید الیوم في مصر، قلة الطلب على البناء، بالإضافة إلى تراجع أسعار الحديد نتيجة التراجع عالميا، حيث انخفض خام الحديد بنحو 105 دولار بسبب المخاوف الناتجة عن ازمة ركود اقتصاد عالمية ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت على مدار العامين الماضيين.

الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح في مصر

وبحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فإن الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.78 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 145%.

وتنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى مصانع متكاملة وهي تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي، والشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ثالثًا مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح