هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحتَه بنفسه؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول فيه صاحبه، هل يجب أن يذبح المضحي ذبيحتَه بنفسه؟، ويأتي ذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، والذي يحرص فيه المسلمون على إقامة شعيرة التضحية، سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دار الإفتاء تجيب

وقد أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ما إذا كان شرطا أن يقوم المضحي بذبح أضحيته بنفسه أم لا، وقال، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه من المستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان قادرا على ذلك، وكان مؤهلا وممارسا لهذا الأمر.

الإفتاء توضح السبب

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن العلة في ذلك أن الأضحية التي يضحي بها المسلم في عيد الأضحى المبارك، هي قربة، ومباشرة القربة من صاحبها يعد أفضل من أن يقوم بتفويض إنسان غيره فيها.

استثناء من الإفتاء

وأضافت دار الإفتاء المصرية، أنه في حال كان صاحب الأضحية غير قادر على ذلك، أو كان لا يحسن الذبح، ففي هذه الحالة يكون الأولى له أن يوكل غيره في الذبح، وأنه لا عليه شيء إذا فعل ذلك.

فضل الأضحية

وأشارت دار الإفتاء المصرية عبر موقعا الرسمي، إلى فضل الأضحية، وذلك نقلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى لهِ عَزَّ وجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ.