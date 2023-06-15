عبدالمنعم سعيد: 30 يونيو استعادت الوطن وحمت المصريين من حُكم المرشد

وصف الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، ما حدث في ثورة يونيو 2013 بأنه خروج جماهيري جبار رفضًا لممارسات تنظيم الإخوان، مشيرًا إلى أن البداية كانت تهديدات الإخوان في 21 يونيو، ونزولهم إلى الشوارع مسلحين، استعداد لمجزرة، لافتًا إلى أن تهديدات الإخوان كانت علنية واستدعت صدور بيان القوات المسلحة يوم 23 يونيو، والتي أكدت فيه أنه لن يتم السماح بانزلاق مصر إلى صراع دموي.

ثورة 30 يونيو حمت مصر من مؤامرات مكتب الإرشاد

وأوضح سعيد خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر محكومة من مكتب إرشاد ولها مرشد عام، ورئيس جمهورية صوري يتلقى التعليمات من مكتب الإرشاد، مشددًا على أن ثورة 30 يونيو نقطة تحوُّل في مسار الإسلام الراديكالي بالمنطقة.

واعتبر سعيد أننا كنا قريبين جداً من الجحيم، مشيرًا إلى أن الدولة دفعت أثمانا باهظة بسبب أعمال الإرهاب عقب 30 يونيو، وتمكنت تدريجياً من الانتصار على تنظيم الإخوان والإرهاب ووقف التحريض.

ما بعد الثورة شهدت مصر إنجاز وبناء عناصر القوة

وتحدث عبدالمنعم سعيد عن مرحلة ما بعد الثورة معتبرًا أن هذه المرحلة شملت إنجاز وبناء عناصر القوة المصرية بداية من القوات المسلحة إلى الاقتصاد إلى المجتمع، لافتا إلى أن الدولة مرت بمرحلتين مهمتين، الأولى مرحلة المشروعات مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، والثانية الإصلاح الاقتصادي أو النقدي في 2016، معتبرًا أن هذه المرحلة نقطة فاصلة، مشيرًا إلى أنه في السابق حاولت مصر اتباع تلك المسارات الجديدة ولم تنجح.