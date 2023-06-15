تعرف على موعد الصيف رسميا.. ومفاجأة في درجات الحرارة قبل بدء الفصل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد فصل الصيف وفقا للحسابات الفلكية والجغرافية، حيث يبدأ فصل الصيف في 21 يونيو، بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان، ويستمر حتى 23 سبتمبر، أي لمدة 3 أشهر.

ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة

وبخصوص طقس الأسبوع السابق لفصل الصيف فإن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات يومي الجمعة والسبت حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى يوم الجمعة لـ37 درجة على القاهرة الكبرى و41 درجة على جنوب الصعيد.

انخفاضات متتالية لدرجات الحرارة حتى أول أيام الصيف

وبينما تنخفض الحرارة لـ36 درجة يوم السبت على القاهرة الكبرى وتسجل 44 على جنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء قبل بداية فصل الصيف رسميًا، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة يوم الأحد وتسجل 34 درجة بينما تسجل 33 يوم الاثنين و32 يوم الثلاثاء.

أما جنوب الصعيد فتسجل درجات الحرارة 45 درجة يوم الأحد و42 درجة يوم الاثنين و40 درجة يوم الثلاثاء.