«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في المسابقة الرقمية للشباب

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين في مسابقة الثقافة الرقمية فى مجال مكافحة الفساد للشباب، والتي أطلقتها لجنة الثقافة الرقمية والبينة المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة في نوفمبر الماضي، ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، في إطار تنفيذ محاور الثقافة بخطة التنمية المستدامة بشكل عام وتشجيع ودعم ورعاية المواهب وشباب المبدعين على وجه الخصوص.

الفائزون بجوائز مسابقة الثقافة الرقمية في مجال مكافحة الفساد للشباب

وتضمنت المسابقة 3 جوائز، وقد جاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

حصلت على المركز الأول روان عبد الأول عزيز في مجال (أعمال فنية رقمية فنون تشكيلية) وقيمة الجائزة 10000 جنيه.

وفى المركز الثاني فازت به منى وحيد محمد نوارة في مجال (أعمال فنية رقمية فنون تشكيلية) وقيمة الجائزة 8000 جنيه.

بينما فازت بالمركز الثالث نور سامح محمد في مجال (إعداد فيلم تعريفي) وقيمة الجائزة 5000 جنيه,

لجنة التحكيم

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة عدد من المتخصصين في مجال الموضوع على النحو التالي: المهندس زياد عبدالتواب، والمهندسة كرستين عريضة، والدكتور محمد حجازي، والدكتور محمد خليف، والدكتور محمد عزام.