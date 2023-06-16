ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن فاسدة و«مصاصات» أطفال مجهولة المصدر بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، طن ونصف مصاصات أطفال مجهولة المصدر داخل أحد مصانع تصنيع المواد الغذائية بالعاشر من رمضان، كما تم ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة، وتم اتخاذ اللازم.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة محمود أحمد عبدالرحمن، ومفتشي الإدارة، بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين على النحو التالي:

- تحرير المحضر رقم 4729 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على عدد 75 شيكارة بها مصاصات أطفال، بكل شيكارة 20 كيلو بإجمالي وزن 1500 كيلو مصاصات.

- تحرير المحضر رقم 5730 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار.

- تحرير المحضر رقم 5731 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري غذائي لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية.

- تحرير المحضر رقم 5732 لسنة 2023 جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

كما ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية، طن و38 كيلوجرام لحوم وجمبري وكابوريا، وتم تحرير 11 محضر مخالفة خلال الحملات التفتيشية.

ضبط لحوم ودواجن فاسدة

وقال اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 11 محضرا، وضبط طن و38 كيلو لحوم وجمبري وكابوريا مخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تستعدادا لحلول عيد الأضحى المبارك.