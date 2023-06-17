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مجلس الدولة يستأنف مقابلات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022 اليوم

كتب:

محمد عيسى
02:11 ص | السبت 17 يونيو 2023
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

يستأنف مجلس الدولة اليوم السبت، مقابلات 200 عضو متقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد، من دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، من الإناث والذكور، بحضور رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص.

شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد

ووفقاً لمجلس لبيان صادر عن رئاسة مجلس الدولة، فإنه يشترط للتقديم في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، توافر الشروط الأتية:

1- التقدم للذكور والإناث.

2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

إجراء المقابلة لا يعني القبول في الوظيفة 

وتجدر الإشارة، إلى أن المقابلات التي تُجرى لا تعني قبول المرشح في الوظيفة المراد التقديم عليها، حيث تعتبر المقابلة الشخصية مع رئيس المجلس، هي بداية للقبول في الوظيفة حال اجتيازه تلك المقابلة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

مختص بتغطية الملف القضائي.