«شباب القليوبية»: تنشيط فعاليات الرياضة بالأحياء السكنية بمركز شباب 15 مايو

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة الرياضة تنظيم فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بالشارع الجديد بشبرا الخيمة وحول مركز شباب 15 مايو بشبرا بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

البرنامج ينفذ كل يوم جمعة أسبوعيا

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية أن تنفيذ المشروع يقوم على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية، وأن البرنامج ينفذ كل يوم جمعة من كل أسبوع.

فعاليات مشروع تنشيط الرياضة

كما تضمنت فعاليات مشروع تنشيط الرياضة أنشطة رياضية مُختلفة، من «مشي، وجري، وتمرينات رياضية»، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، بعدد 150 مشارك شباب وبنات ضمت مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية الذي يعمل على التشجيع على ممارسة الرياضة بالأحياء السكنية.

يهدف المشروع إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل السنية شباب وبنات وأطفال وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.

الجدير بالذكر أن البرنامج يقدم في إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وتنطلق الفعاليات كل يوم جمعة في أماكن مختلفة، لنشر حب ممارسة الرياضة، خاصة في الأحياء السكنية دون التقيد بسن معين، لتحقيق أكبر مشاركة وبث الصورة الحقيقية للرياضة بأن الرياضة للجميع.