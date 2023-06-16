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رئيس الوزراء الهندي يزور مصر 24 يونيو الجاري

كتب:

وكالات
08:51 م | الجمعة 16 يونيو 2023
ناريندرا مودى

ناريندرا مودى

يبدأ ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، زيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 24-25 يونيو، يلتقي خلالها مسؤولين مصريين وكذلك أعضاء الجالية الهندية في مصر.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر بعد زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها الرئيس جو بايدن لإجراء بعض المناقشات رفيعة المستوى بينهما، كما سيستضيف الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس الوزراء مودي في الـ 22 يونيو.

وبناءً على دعوة من زعماء الكونجرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، ورئيس مجلس الشيوخ تشارلز شومر، سيُلقي رئيس الوزراء مودي خطابًا في الجلسة المشتركة للكونجرس الأمريكي.

وفي الـ 23 يونيو، ستستضيف نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين مأدبة غداء على شرف رئيس الوزراء مودي.

ومن المقرر أيضًا أن يكون لرئيس الوزراء العديد من التفاعلات المنسقة مع كبار المديرين التنفيذيين والمهنيين وأصحاب المصلحة الآخرين، كما سيلتقي بأعضاء الجالية الهندية.

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بقلم وكالات