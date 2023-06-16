خطط لإنشاء 60 منطقة «محورية وإقليمية» حتى 2030

واصلت الحكومة جهودها، للتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق توجيهات القيادة السياسية بتقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التى تمثل 30% من التكلفة الإجمالية، حيث يعمل مجلس الوزراء على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

زيادة الاستثمارات فى قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%

وبحسب مجلس الوزراء، فمن المستهدف إقامة 60 منطقة لوجيستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، مقسمة إلى 8 مناطق لوجيستية محورية جارٍ تنفيذ 3 مناطق منها، بجانب 52 منطقة لوجيستية إقليمية جارٍ العمل حالياً على تنفيذ 11 منطقة منها.

إنشاء منطقة بمساحة 82 فداناً باستثمارات 8 مليارات جنيه و80 ألف فرصة عمل فى الغربية

إنشاء منطقة بمساحة 82 فداناً باستثمارات 8 مليارات جنيه و80 ألف فرصة عمل فى «الغربية».. وأخرى بـ«قنا» بمساحة 15.5 فدان باستثمارات 2 مليار جنيه توفر 20 ألف فرصة عمل

إنشاء منطقة بمساحة 91 فداناً باستثمارات 11 ملياراً وتوفير 75 ألف فرصة عمل فى البحيرة

وبحسب تقرير لمجلس الوزراء، فإن أبرز المناطق اللوجيستية التى يجرى إنشاؤها بعدد من المحافظات، فى محافظة الغربية على مساحة 82 فداناً، باستثمارات 8 مليارات جنيه، توفر 80 ألف فرصة عمل، وكذلك إنشاء منطقة لوجيستية بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فداناً، باستثمارات 11 مليار جنيه، توفر 75 ألف فرصة عمل، فضلاً عن إنشاء المنطقة اللوجيستية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 20 ألف فرصة عمل.

بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.

وتعمل الدولة كذلك على إنشاء المنطقة اللوجيستية بمحافظة المنوفية على مساحة 17 فداناً، باستثمارات 2 مليار جنيه، توفر 18 ألف فرصة عمل، وإنشاء المنطقة اللوجيستية بالدقهلية على مساحة 47 فداناً، باستثمارات 5 مليارات جنيه، توفر 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجيستية بالأقصر على مساحة 3 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 4 آلاف فرصة عمل.

وبشأن أبرز المناطق اللوجيستية الجارى طرحها، فوفقاً لمجلس الوزراء، فإنه جار طرح المنطقة اللوجيستية بمحافظة الشرقية على مساحة 35 فداناً، باستثمارات 4 مليارات جنيه، توفر 9 آلاف فرصة عمل، وكذلك المنطقة اللوجيستية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً، باستثمارات 7 مليارات جنيه، توفر 12 ألف فرصة عمل، بجانب المنطقة اللوجيستية بمحافظة السويس على مساحة 30 فداناً، باستثمارات 3.5 مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل. وأوضح مجلس الوزراء زيادة الاستثمارات فى قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%، لتصل إلى 96٫9 مليار جنيه عام 2018 - 2019، مقارنة بـ26٫5 مليار جنيه عام 2013 - 2014.

ووفقاً للإنفوجراف، فقد ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بنسبة 13٫5% عام 2018/2019، مقارنة بـ 12٫9% عام 2013 - 2014، كما زادت الاستثمارات فى القطاع نفسه إلى 283.1%، لتصل إلى 31٫8 مليار جنيه عام 2018 - 2019، مقارنة بـ8٫3 مليار جنيه عام 2013 - 2014، علماً بأنه يوجد 669 منفذاً تابعاً للسلاسل التجارية الكبرى بالقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف إنشاء 1895 منفذاً على مستوى الجمهورية حتى عام 2030.

وبشأن الدور المحورى الذى يقوم به القطاع الخاص، وبحسب الإنفوجراف، فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص فى استثمارات قطاع تجارة الجملة والتجزئة بلغت 83٫3% عام 2018 - 2019، لتصل قيمة الاستثمارات الخاصة إلى 26٫5 مليار جنيه، والاستثمارات العامة 5٫3 مليار جنيه.

وأوضح الإنفوجراف، أنه تم تنفيذ 7 عقود فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل الأصول غير المستغلة والقابلة للتطوير، وكذلك تم عقد اتفاقية مع شركة «سوماريس» والوكالة الفرنسية بقيمة 700 ألف يورو، لتطوير أسواق الجملة على مستوى الجمهورية. وبشأن أبرز المشروعات الاستثمارية، فقد رصد تقرير مجلس الوزراء أنه تم توقيع عقد مع شركة لولو العالمية، لإنشاء 4 مراكز تسوق «هايبر» فى مصر، باستثمارات 500 مليون دولار، لتوفير 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن المستهدف بدء التشغيل بحلول عام 2021، هذا بجانب افتتاح مركز تسوق بألماظة «سيتى سنتر»، باستثمارات 9٫4 مليار جنيه، يضم أكثر من 260 متجراً، لتوفير 40 ألف فرصة عمل.