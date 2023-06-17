علي جمعة: فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية كان هزيلا وعلى المحك

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، إن النسب التي حصل عليها محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية تشير إلى أن الشعب غير راضٍ على هذا الحال.

فوز مرسي كان على المحك

وأضاف «جمعة» خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أن فوز محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية هزيل وكان على المحك.

وأشار إلى أنه من البداية لم يبتلع مسألة تولي تنظيم الإخوان الإرهابية للحكم، متابعاً: «وكان هناك شخص صاحب ود وهو الدكتور سيف عبدالفتاح، وعندما رأي موقفي السلبي من ثورة 25 يناير، لأنه لا يليق بالخروج هكذا لأنه سيكلف البلاد الكثير وسيشعل الفتن والمحن، واختلف معي واتجه إلى التغير وإلى الإخوان ولم ألقه بعد ذلك، وبعد ذلك خرج لخارج مصر وتشتت أسرته في أنحاء العالم».

موقف سيف عبدالفتاح

وأوضح أن سيف عبد الفتاح اختلف معه بسبب موقفه ورفضه لثورة يناير وبعدها توجه لتنظيم الإخوان، متابعاً: «قلت لسيف ميصحش اللي أنت بتعمله وقالي لي هو ده الحق».