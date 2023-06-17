سجّلت أسعار الدواجن اليوم 17-6-2023 في الأسواق والمحال تراجعا بقية 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 67 و68 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، مقابل 70 جنيها قبل أيام بحسب شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء

وقال عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة، إن أسعار الدواجن البیضاء تصل إلى المستهلك في حدود 72 جنيها حتى 75 جنيها بحسب المكان الذي تباع فيه، مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب تراجع اسعار الدواجن هو الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف خلال الفترة الماضية مما أدى إلى توافر الأعلاف بكيمات كبيرة في الأسواق وترتب عليه استقرار أسعار الدواجن.

أسعار الرومي الیوم

وتابع السيد أن هناك استقرارا في أسعار الرومي اليوم، وبلغ سعر كتكوت رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها بينما سجل سعر كتكتوت رومي أسود 12 جنيها، وسجل سعر كتكتوت الرومى البرونزى 400 جرام نحو 20 جنيه، حيث تعتبر هذه الأسعار مستقرة للغاية.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكیت الیوم استقرارا كبيرا وبلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم 6 جنيهات، وكتكوت ساسو عمر يوم 9 جنيهات وأخيرا سعر كتكوت بلدي حر 7 جنيهات وخمسين قرش إلى ثمانية جنيهات.

أسعار البط الیوم

واستقرت أسعار البط الیوم، وسجل سعر كتكوت البط الفرنساوى 17.25 قرش، وبلغ سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم 25 جنيها، وسعر كيلو بط فرنساوى 74 جنيها وسعر كيلو اللحم للبط المسكوفى 99 جنيها وسجل سعر البط المولار 84 جنيها.