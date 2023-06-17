السجن المشدد 10 سنوات لزوج أشعل النيران في منزله بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد 10 سنوات، على زوج أشعل النار في منزله إثر خلافات بينه وبين زوجته، حيث تعدى عليها بالضرب هي ونجلهما، وأشعل النيران في مسكن الزوجية للتخلص منهما ولكن تم إنقاذهما.

صدر الحكم في الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

وترجع أوراق القضية إلى اتهام «محمد ر م» لقيامه في دائرة مركز طوخ بإشعال النيران عمدا في منزله خلال تواجد زوجته «ليلى ر ا» ونجلهما «أيمن م»، وامتدت آثارها إلى محتويات المسكن والمبين آثاره بتقرير قسم الأدلة الجنائية بسبب خلافات زوجية ومشاجرة مع زوجته وتدخل نجله للدفاع عنها.

واتهمت النيابة المتهم بإحراز أداة مادة معجلة للاشتعال مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تفاصيل قيام شخص بحرق منزله

وكشفت أقوال الشهود بالقضية، المجني عليهما، وفق أوراق القضية، أنه حال تواجد المجني عليها الأولى في منزلها بقرية السيفا مركز طوخ، ورفقتها الشاهد الثاني نجلهما، نشبت مشادة كلامية فيما بينها وبين المتهم، على إثرها قام بالتعدي عليها محدثا إصاباتها فتوجهت صوب إحدى الغرف للحيلولة دون استكمال تعدي المتهم عليها وأغلقت باباها عليها، وتفاجأت بالمتهم يقوم بسكب البنزين أرضا وإضرام النيران بالمنزل.

كما شهد المجني عليه الثاني حال تواجده رفقة والدته المجني عليها الأولى نشبت مشادة كلامية فيما بينها وبين المتهم، فتدخل ليدافع عنها، فقام المتهم بالتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته.

تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته لمحكمة جنايات بنها التي أصدرت حكمها المتقدم.