خطوات استخراج صحيفة أحوال معلم 2023.. وزارة التعليم توضح

صحيفة أحوال معلم 2023 واحدة من الأوراق الهامة التي يهتم بها المعلمين الراغبين في الترقية ولهذا يبحث بعضهم عن خطوات طباعتها لضمها ضمن الأوراق الرسمية التي تقدم للجهات المعنية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2023، على هذا النحو:

خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2023

بحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فإنَّها توفر إمكانية طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 لتقديمها كمسوغ رسمي في جهات العمل المتواجد بها المعلم من خلال الدخول على نظام إدارة الموارد البشرية المتعلقة ببيانات المعلمين والإداريين من هنــــا.

وتتضمن خطوات طباعة صحيفة أحوال معلم 2023 إدخال الكود الخاص به من خلال الأيقونة الخاصة به «كود المعلم»، ثم يتمّ إدخال الرقم القومي، لتأتي مرحلة إدخال الرقم السري الخاص بالمعلم، لتظهر على الفور أمام المعلم صحيفته مدون بها كافة البيانات، لتنتهي الخطوات بالضغط على أيقونة «طباعة»، حتى يتمّ طباعتها.

لجنة لدعم المعلمين وحل مشاكلهم

يذكر أنَّ النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلنت في وقت سابق تشكيلها غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بهدف تقديم الدعم للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وحل أي مشكلات تواجههم.