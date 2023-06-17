بالأسماء.. إصابة 6 سيدات وسائق في انقلاب «تروسيكل» ببني سويف

أصيبت 6 سيدات وسائق، اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» بقرية ملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 7 أشخاص في حادث

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب «تروسيكل» بقرية ملاحية حسن سليم التابعة لمركز ببا، ما أسفر عن إصابة 6 سيدات وسائق، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

ودفع مرفق اسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن أسماء المصابين في الحادث هم رشا محمود محمد، 39 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، وشيرين سليمان أحمد، 38 سنة، مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية، ورزان حلمى رجب 3 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات، و ولاء ابراهيم محمد 30 سنة، مصابة بكسر بالساق الأيمن، بطه مصطفى اسماعيل 25 سنة، مصابة بكدمة بالصدر، ويحيى ابوالليل عمر، 49 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات، وسمر سليمان احمد 30 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات.

وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.