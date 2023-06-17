خطوات استخدام منصة «ذاكر» لمراجعة اللغة العربية للثانوية العامة

يبدأ طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات المضافة للمجموع، حيث يؤدون غدا امتحان مادة اللغة العربية لجميع الشعب، وفقًا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

ووفرت الوزارة العديد من المنصات الإلكترونية التي تساعد الطلاب على الفهم وتحصيل الدروس ومراجعة ليلة الامتحان عن طريق شرح تفاعلي لنخبة من أكفأ الأساتذة.

منصة ذاكر لطلاب الثانوية العامة

ومن بين تلك المنصات الرقمية، منصة ذاكر وتقدم شرحًا للمناهج التعليمية لكل صفوف ومراحل التعليم من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى طلاب الثانوية العامة، يقدمها نخبة من أكفأ المدرسين بالوزارة، ويستطيع من خلالها الطالب مراجعة دروس اللغة العربية من خلال المحتوى المتاح على المنصة أو الشرح بالفيديو.

خطوات استخدام منصة ذاكر

واستمرارا لسلسلة خدماتها المقدمة لطلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن» خطوات استخدام منصة ذاكر وكيفية الاستفادة منها في امتحان مادة اللغة العربية، والتي جاءت على النحو التالي:

- زيارة منصة ذاكر من موقع وزارة التربية والتعليم.

- اضغط على ذاكر الآن يمين الشاشة.

- تظهر في النافذة التالية كل المواد التعليمية ومصادر إضافية.

- اضغط على المادة المراد مذاكرتها ومراجعتها.

- تظهر لك نافذة مفصلة بدروس المادة وموضوعاتها.

الاستفادة من منصة ذاكر في مراجعة اللغة العربية

يختار طلاب الثانوية العامة المادة الدراسية المقررة عليه ومن بينها مادة اللغة العربية التي يستعد لامتحانها غدا، ويستمع إلى محتواها عن الفيديوهات التعليمية الشيقة.

مميزات منصة ذاكر لطلاب الثانوية العامة

يوجد في منصة ذاكر العديد من الخصائص منها:

- يستطيع للطلاب الدخول عليها من خلال الهاتف المحمول واللاب توب مجانا دون أي رسوم.

ـ تضم المنصة جميع المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

ـ يستطيع الطالب استخدام الوسائط المتعددة من فيديو وصور وأفلام وثائقية لشرح الدروس، بطريقة واقعية شيقة.

ـ تتيح منصة ذاكر أكثر من 80 قاموسًا ومعجمًا لمعرفة معاني الكلمات العربية وترجمة الانجليزية، مع كتب موسوعة الفراشة للأطفال.