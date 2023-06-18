أبرز الأحداث الاقتصادية خلال 24 ساعة.. بينها دعوة بايدن إلى فرض ضرائب على الأثرياء

شهدت الساحة الاقتصادية حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث، من أهمها تصريحات متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول مواصلة العمل مع الدول العربية لضمان أسعار عادلة للنفط، قائلا إن موسكو ستواصل العمل مع العديد من الدول العربية في إطار مجموعة أوبك بلس لضمان أسعار عادلة لموارد الطاقة، وخاصة النفط، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بيسكوف: العالم أكبر وأغنى بكثير من الغرب

وأكد بيسكوف مواصلة موسكو تطوير علاقاتها مع العالم العربي وتحديدا دول الخليج، بما فيها الطاقة لضمان أسعار عادلة لها، وفي مقدمتها النفط، مشيرا في لقاء مع قناة «آر تي» الروسية، إلى أن العالم أكبر وأغنى بكثير من الغرب.

وأضافأن قسم كبير من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يتولد حاليا في بقية أنحاء العالم، وليس في الغرب، موضحا أن هناك مرحلة انعطاف خطيرة للغاية، مترافقة مع التغيير في قواعد اللعبة في الاقتصاد والسياسة والقانون الدولي.

وتابع: «لبلادناعلاقات تاريخية طويلة ووثيقة للغاية مع دول العالم العربي، إذ قدمت المساعدة لهذه البلدان في تطوير صناعتها، والاقتصاد الوطني، وفي التعليم والطب».

بايدن يدعو إلى فرض ضرائب على أصحاب المليارات

وفي الولايات المتحدة، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى فرض ضرائب أكبر على الشركات الكبيرة وأصحاب المليارات، مشيدا في إطار حملته الانتخابية للرئاسة المقررة في 2024، في مركز المؤتمرات في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية، باستثماراته في البنية التحتيّة والتقنيّات المتطورة

بايدن: حان كي يبدأ فاحشو الثراء في دفع نصيبهم العادل

وشدد بايدن على أن الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء في دفع نصيبهم العادل، موضحا أن بلاده على وشك الإقلاع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى قانون الرقائق والعلوم الذي يوفر نحو 53 مليار دولار للإنتاج والبحث في قطاع الشرائح الإلكترونية، وقانون خفض التضخم لدعم الاستثمار في الطاقة الخضراء.

تراجع الودائع لدى البنوك الأمريكية خلال أسبوع

وانخفضت الودائع لدى البنوك الأمريكية الكبيرة إلى 17.203 تريليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في 7 يونيو الماضي على أساس أسبوعي، وأشارت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى أن الإجمالي، بلغ 79.2 مليار دولار، وفقاً لأساس معدل موسمياً.

من جانبه، وقع قاض فدرالي، أمس السبت، اتفاقا مؤقتا ما بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وبينانس منصة تداول العملات المشفرة ووحدتها الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية»، للتأكد من أن أصول العملاء في البلاد ستظل داخل الولايات المتحدة حتى يتم حل دعوى قضائية رفعتها الهيئة في وقت سابق من الشهر الجاري.

توقعات إيجابية لـ«بيونج».. تضاعف الطائرات التجارية خلال 20 سنة المقبلة

من جانبها، توقعت شركة «بيونج» تضاعف عدد الطائرات التجارية العاملة في جميع أنحاء العالم خلال الـ20 سنة المقبلة، موضحة في تقديرات، أن 48 ألف و575 طائرة ستدخل الخدمة في 2024.

وتوقعت الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات، زيادة أكبر قليلا من «إيرباص»، موضحة أن أمريكا الشمالية تستحوذ على 23% من هذه الطائرات الجديدة، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ 22%، وأوراسيا 21% والصين 20%.