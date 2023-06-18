ورشة فنية في متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية 

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ورشة فنية بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية بذكرى ثورة يونيو، وتتضمن ورشة فنية للرسم والتلوين موجهة للأطفال من 8 سنوات حتى 15 سنة يوم الأحد 25 يونيو 2023 الساعة 10 صباحا، في قرية أبنود بمركز قنا في قنا.

متحف السيرة الهلالية:

وبذل الشاعر عبدالرحمن الأبنودي جهودا متواصلة لجمع السيرة الهلالية على مصر، وارتحل إلى العديد من الدول لجمعها من «تونس، واليمن، والسعودية، وبلاد المغرب العربي»، إضافة إلى طوافه بالعديد من قرى ونجوع مصر لجمع كل ما يتعلق بالسيرة الهلالية ولم يجد الأبنودى غير قريته «أبنود» مركز قفط محافظة قنا، لإقامة متحف السيرة الهلالية فيها اعترافا منه بفضل قريته عليه واعتزازا بجذوره الصعيدية وتأكيدا لانتمائه لهذا الإقليم، وحتى يصبح هذا المتحف تراثا ومرجعا للباحثين ومحبي السيرة الهلالية وعشاقها وخوفا عليها من الاندثار.

وتولى صندوق التنمية الثقافية إنشاء المتحف والمكتبة، ثم نقلت تبعيته لقطاع الفنون التشكيلية عام 2004 ويحوي المتحف قاعة عرض لمحتويات السيرة الهلالية التي هي محصيلة جهود الأبنودى في جمعها.

ويوجد في قاعة العرض بعض مقتنياته الشخصية وصور فوتوغرافية لكبار شعراء السيرة الهلالية، وتحوي المكتبة أيضًا مكتبة خاصة للأطفال وقاعه مكيفة للندوات والاجتماعات وقاعه للهوايات وأخرى للتكنولوجيا وصالة إطلاع للشباب والكبار، وتم افتتاح المتحف رسميًا في تاريخ 30-5-2015.