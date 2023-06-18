10 معلومات عن عيد العذراء حالة الحديد.. معجزة نجاة القديس متياس الرسول

بدأت الكنائس والأديرة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد الذي يوافق 28 يونيو من كل عام، وتقيم الأديرة نهضات احتفالاً بهذا العيد الذي يحتل مكانة كبيرة في قلوب الأقباط.

قصة العذراء حالة الحديد

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز 10 معلومات حول عيد العذراء حالة الحديد:

_ هي معجزة نجاة القديس متياس الرسول في مدينة برطس بشفاعة العذراء، بحسب الاعتقاد المسيحي.

_ كان القديس متياس الرسول يكرز بالإنجيل، وبعد استجابة عدد كبير من الشعب له، أمر الوالي بربط القديس متياس بسلاسل من حديد.

_ قيده الوالي بقيود من حديد مع كثير من الذين آمنوا وأودعهم في سجن المدينة.

_ كانت السيدة العذراء في ذلك الوقت قديسة محاربة وكان رؤساء اليهود يحاولون نفيها البراري، ولكنه انتقلت إلى برطس.

_ وبعد أن توجهت إلى مدينة برطس حيث سجن متياس الرسول وبسطت يديها وطلبت من الله المعونة.

_ وفيما هي تصلي انفتحت أبواب السجن وذاب الحديد وانحلت القيود، بحسب الاعتقاد المسيحي.

_ وبحسب الكنيسة عندما حاول الوالي تعذيب المسيحيين لم يجد آلة تعذيب لأن الحديد قد تحول إلى سائل.

_ وآمن الوالي بعد ذلك بعقيدة متياس الرسول، بحسب الاعتقاد المسيحي.

الاحتفال بعيد العذراء حالة الحديد

_ وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد العذراء حالة الحديد كل يوم 28 من شهر يونيو.

_ كما تعد كنيسة السيدة العذراء حالة الحديد بحارة زويلة من أقدم وأهم الكنائس في مصر.