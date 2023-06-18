«حماة الوطن» يهدي الرئيس السيسي والشعب المصري أغنية «مشينا في طريق»

أهدى حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم، أغنية «مشينا في طريق» بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

كلمات أغنية «مشينا في طريق»

وجاءت كلمات الأغنية: «أنا مصري بحب بلدي وأهلها.. عايش عشانها ومعنديش أغلى منها.. مشينا في طريق.. هنكمله دي بلدي وكتفي في كتفها.. اللي أقدر عليه.. أنا هعمله وإن مت أموت على أرضها».

وحرص حزب حماة الوطن على شكر الأمانة المركزية للتنظيم بالحزب، إضافة لشكر خاص الفنان محمد نور.

الأغنية ألحان وغناء محمد نور

يذكر أن أغنية «مشينا في طريق» من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان محمد نور، وتوزيع ومكساج «زووم»، مونتاج محمد جلال.