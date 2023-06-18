«المصرية للحوم»: 190 جنيها سعر السوداني.. و130 للهندي في منافذنا

قال العميد محمود السعدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتنويع تدبير اللحوم، كما أن الحصول على اللحوم من السودان لم يتوقف، موضحًا: «سعر اللحوم البرازيلي 160 جنيها و130 جنيها للحوم الهندي، بما يقل بنحو 30% إلى 40% عن أسعار السوق، كما أن سعر اللحوم السوداني الطازجة 190 جنيها».

وأضاف «السعدني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «cbc»، من تقديم الإعلامي جابر القرموطي: «حصلنا على اللحوم من دول أخرى مثل جيبوتي بواقع 11 ألف رأس، وصل منها 5 آلاف رأس، كما حصلنا على 5 آلاف طن من اللحوم البرازيلي المجمدة ودخلوا الثلاجات المجمدة لدينا في الشركة».

وتابع: «حصلنا على 10 آلاف طن لحوم هندي مجمد، وقبل شحن الأبقار من السودان او جيبوتي، وهذه اللجان تتبع وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بحيث يتم الكشف على الأبقار والتأكد من خلوها من أي أمراض، ثم تصل الرؤوس إلى المحاجر في مصر ويعاد الكشف البيطري عليها وتُذبح ثم يكشف على اللحوم مرة أخرى، ثم تنقل اماكن الذبيح في توشكى وسفاجا عبر عربات مبردة وتصل إلى المخزن في القاهرة، ولدينا فريق بيطري في المخزن علاوة على عنصر بيطري من إدارة الطبي البيطري في المحافظة، وبالتالي فإنني أطمئن الناس بأن اللحوم آمنة تماما وذات جودة عالية».

وأكد: «نضخ من 45 طن إلى 120 طن أو 130 طن في اليوم، وذلك خلال أيام الذروة مثل عيد الأضحى، علاوة على المجمعات الاستهلاكية وسيارات متنقلة وشوادر الخراف الحية، ووصلت إلى مصر لحوم ضأن من أوغندا وتُذبح الرؤوس في السويس ووزعنا منها على المجمعات اليوم».

ولفت، إلى أن الضأن المذبوح سيباع بـ250 جنيه للكيلو، وهناك لحوم بلدي من المزارع تباع في المجمعات بـ260 جنيه للكيلو.