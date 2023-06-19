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القبض على عاملة بمحل ملابس متهمة بسرقة ذهب من «زبونة» في الدقي

كتب:

جيهان عبدالعزيز
09:09 ص | الإثنين 19 يونيو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ألقت مباحث الدقي القبض على عاملة في محل ملابس متهمة بسرقة دهب من إحدى الزبائن أثناء قيامها بقياس الملابس بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي يفيد فيه بورد محضر من موظفه 40 سنة مقيمة بالجيزة، أنها وحال قيامها بقياس ملابس بغرفة ملابس من محل ملابس وأثناء قيام عميلة في المحل بمساعدتها في اللبس قامت بسرقة مصوغات ذهبية منها دون أن تشعر وبعد وصولها إلى منزلها اكتشفت السرقة واتهمت العاملة.

وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها أمرت بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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