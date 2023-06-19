انطلاق امتحان التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية

انطلق منذ قليل امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب القسم العلمي لطلاب الثانوية الأزهرية، ويبلغ عدد طلاب القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

ووصل عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56277، والفتيات 344484، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبًا وطالبة، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبًا وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على 47 لجنة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتحرص الغرفة على تلقي التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.