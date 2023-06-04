أسعار البيض في الأسواق والمحلات اليوم.. «الأبيض» بـ100 جنيه

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنّ أسعار البيض سجلت استقرارا ملحوظا اليوم الأحد في الأسواق والمحلات، وبلغ سعر البيض الأبيض داخل المزرعة 78 جنيها، ويتراوح سعر الكرتونة التي تباع للمستهلك بين 100 إلى 110 جنيهات.

وأضاف المنوفي أنّ أسعار البيض تراجعت أمس في الأسواق والمحلات، بسبب جهود الحكومة المصرية، بالعديد من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف، ما أدى إلى هبوط أسعار الدواجن والكتاكيت والأعلاف والعديد من السلع الغذائية، متوقعا مزيدا من الانخفاضات في الأيام المقبلة.

أسعار البيض اليوم الأحد

وتابع أنّ سعر البيض الأحمر يسجل اليوم الأحد في المزرعة 85 جنيها، وتصل الكرتونة للمستهلك بين 105 و115 جنيها، فيما يبلغ سعر البيض البلدي أرض مزرعة 105 جنيهات، ويباع للمواطن بسعر 120 جنيها، كما يسجل البيض الأبيض داخل المزرعة 78 جنيها، ويتراوح سعر الكرتونة بين 100 إلى 110 جنيهات.

أسعار بورصة البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم داخل البورصة، تراوح بين 85.75 و 95.75 جنيه بالنسبة للبيض الأحمر والأبيض، فيما يتراوح سعر البيض البلدي بين 106 و117 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، أنّ أسعار الدواجن تشهد ثباتا اليوم في الأسواق ومحلات الطيور الحيّة، ليتراوح سعر الدجاج الأبيض بين 62 و65 جنيهًا في المزرعة، والتنفيذ الفعلي بين 70 و72 جنيها، كما يبلغ سعر الدجاج البلدي أرض مزرعة 100 جنيه، وتباع للمواطن بسعر 110 جنيهات.