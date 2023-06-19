رئيس دار الأوبرا: «الأساتذة.. ومدحت صالح» نواة لمشروعات فنية جديدة

أشاد خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع الفنان مدحت صالح، في المشروع الجديد «الأساتذة»، خاصة أنه صاحب تلك الفكرة، معرباً عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

تعاون بين الأوبرا ومدحت صالح

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل المشروع الجديد «الأساتذة» بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والفنان مدحت صالح، والمنعقد حالياً بالأوبرا.

وشدد «داغر» على أهمية المشروع الغنائي الضخم: «مشروع مهم وسيكون بداية لمشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة».

مشروع «الأساتذة.. ومدحت صالح»

وأوضح رئيس دار الأوبرا، أن مشروع «الأساتذة.. ومدحت صالح» سيعتمد على الهارموني والأوركسترا مع الحفاظ على الشكل الأساسي للأغاني، موضحاً أن تلك الفكرة ثرية للغاية للمطرب نفسه وتجذب الجمهور أيضًا.

ويأتي حفل مدحت صالح، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 7 يوليو المقبل، تحت عنوان «الأساتذة.. والفنان مدحت صالح»، إذ سيُعرض بشكلٍ حصري، عبر شبكة تليفزيون الحياة، على الهواء مباشرة.