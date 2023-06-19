اعتماد تنسيق القبول بالثانوي العام والفني في السويس.. 145 درجة لـ«الصناعي»

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة والثانوية الفنية للعام الدراسي 2023-2024، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، والعقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ، وياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم.

تنسيق الثانوي العام بالسويس

وتضمن التنسيق الذي اعتمده محافظ السويس، الحد الأدنى لدرجة القبول بالصف الأول الثانوي العام 230 درجة، والمدارس الثانوية الخاصة 210 درجات.

فيما يبدأ تنسيق المدارس الفنية «صناعي ـ تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ تعليم مزدوج»، للعام الدراسي 2023-2024، والمتقدمة الصناعية، من مجموع 220 درجة بنات حد أدنى، ويتم اختيار 100 طالبة من أعلى مجموع، بينما تبدأ المدارس المتقدمة الصناعية من مجموع 190 درجة حد أدنى للبنين، والمتقدمة التجارية من 185 درجة، والمتقدمة الفندقية من 170 درجة، ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب والصناعات البحرية العسكرية بنين «عامة» 180 درجة، وتعليم مزدوج 160 درجة حد أدنى، والقبول عن طريق المقابلة.

تنسيق التعليم الصناعي 3 سنوات

كما اعتمد محافظ السويس تنسيق الالتحاق بالمدارس الصناعية نظام الـ3 سنوات، وجاء تنسيق القبول بالتعليم الصناعي نظام 3 سنوات العام 145 درجة، والتعليم الصناعي نظام 3 سنوات المهني 141.5 درجة، والتعليم التجاري نظام 3 سنوات 155 درجة، ومدرسة كبريت التجارية المشتركة 140 درجة، ومدارس القطاع الريفي والتعليم الزراعي نظام 3 سنوات العام 140 درجة صغار السن، والتعليم الزراعي نظام 3 سنوات المهني 140 درجة كبار السن.