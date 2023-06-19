«إكسترا لايف» تبرز جهود الدولة في تطوير السياحة.. ثالث أكبر مصدر دخل أجنبي للبلاد

عرضت قناة «إكسترا لايف»، تقريرا تليفزيونيا عن جهود الدولة المصرية الرامية إلى تطوير قطاع السياحة، انطلاقا من كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي وأكبر روافد توفير العملة الصعبة وخلق المزيد من فرص العمل.

ويأتي القطاع السياحي في مقدمة القضايا المهمة لأجندة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، من أجل إعادة صياغة الخريطة السياحية لمصر وبحث سبل ووسائل وتنفيذ الاستثمار السياحي للقطاع الخاص.

قطاع السياحة بمصر يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة

وذكر التقرير، أن السياحة ثالث أكبر مصدر دخل أجنبي للبلاد بعد صادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ويسهم قطاع السياحة بمصر في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويقدر عدد العاملين فيه بحوالي 3 ملايين مواطن.

وتتمتع مصر بمقومات فريدة في القطاع السياحي من المقاصد السياحية الأثرية والشواطئ الخلابة على امتداد مئات الكيلو مترات على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وتتمتع أيضا بمقاصد مهمة في السياحة الدينية والترفيهية والعلاجية.

تأمل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة أن تصل إلى 30 مليون سائح

وتأمل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة أن تصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25% وحتى 30% سنويا، ويعلق الشعب المصري آمالا كبيرة على الحوار الوطني من أجل استعادة مكانة مصر على الخريطة السياحية في العالم من خلال مقترحات بناءة تتعلق بإعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع السياحي مع تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمار السياحي للبلاد.