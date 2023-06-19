خبير مصرفي يضع مقترحات لزيادة الحصيلة الدولارية في البنوك.. (فيديو)

أكد الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أنه حتى الآن لم يصدر أي منتج من أي بنك مصر بشأن القرارات المتوقعة بشأن زيادة الحصيلة الدولارية، لافتا إلى أن هناك منتجات يمكن أن تلبي حاجات المصريين خارج وداخل مصر يمكن أن تزيد من دخول العملة الدولارية للبنوك من خلال شهادات البنوك.

يمكن عمل وديعة للمصريين بالخارج

ولفت عبد العال خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه يمكن عمل وديعة للمصريين بالخارج؛ لإنقاذهم من أباطرة السوق السوداء بالخارج، نظرا لأن البنوك في الخارج تقدم فائدة كبيرة عل الشهادات، خاصة وأن مصر بصدد إصدار سندات الفترة المقبلة.

اقتراح لتقديم البنوك في مصر شهادات ادخارية بفائدة 8%

وتابع: أقترح أن تقدم البنوك في مصر شهادات ادخارية بفائدة 8%، يمكن من خلالها جمع أكبر عدد من الأموال الساخنة، مشددا على أن هناك دراسات تجرى من خلال الخبراء لتخفيف وتيرة الازمة الدولارية في السوق.