أستاذ صحة: الإنسان الطبيعي يمكنه الحصول على 10 أكواب مياه في الشتاء

قالت الدكتور مايسة شوقي أستاذ الصحة بكلية الطب في جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة سابقا، إنّ الإنسان يجب الحصول على 30 مللي لتر مياه لكل كجم، أي أن الإنسان الذي يزن 100 كجم، يجب أن يتناول 3 لترات مياه، بما يوازي 12 كوبا من السوائل صيفا، و8 إلى 10 أكواب في الشتاء.

وأضافت «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، أنّ الإنسان إذا كان مصابا بأي مرض أو عدوى، ترفع درجة حرارة الجسم، فإنه يحتاج إلى كميات مياه أكثر من العادي.

وتابعت أستاذ الصحة: «يمكننا تناول الشاي والنسكافيه والكركديه واليانسون والكراوية دون سكر، وإذا بدانا إضافة السكر لكل كوب، فإننا نتحدث عن مدخلات طاقة غير محسوبة يترتب عليها زيادة في الوزن».

وأكدت أن التعامل الأول مع الجوع يجب أن يكون الري، وبعد نصف ساعة إذا استمرّ الجوع دون أن يحل موعد الوجبة، يجب أن نتناول أطعمة خفيفة مثل الخس أو الخيار أو الجرجير، إذ أنها غنية بالماء والفيتامينات والمعادن والألياف وتسبب حالة من الشبع حتى يحل موعد الوجبات.