أستاذة لغة فرنسية: الامتحان غدا سيكون سهلا وأنصح الطلاب بالتركيز

قالت أمل ثابت معلمة لغة فرنسية، إنّ امتحان اللغة الفرنسية في الثانوية العامة غدا سيكون سهلا، موضحةً أن مادة اللغة الثانية يمكن للطلاب من خلالها جمع قدر كبير من الدرجات.

الامتحان سيكون سهلا

وأضافت «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: «جزء من الأسئلة قد يكون للمتفوقين، لكن في الغالب سيكون الامتحان سهلا، وأنصح الطلاب بأن يسموا الله ثم التركيز والابتعاد عن التوتر وقراءة الأسئلة بهدوء».

نصائح ثمينة للطلاب

وتابعت بأنّ الطلاب يجب أن يكونوا مرتاحين لدى الإجابة على الأسئلة وألا يتعجلوا في الإجابة منعا من الأخطاء، ويجب أن يكون الطلاب قد تدربوا جيدا على الأسئلة، الطلاب درسوا اللغة الفرنسية لمدة 3 سنوات، ولا أعتقد أن الامتحانات تخرج عن التدريبات التي تدرب الطلاب عليها طوال العام، وأتمنى التوفيق للجميع.