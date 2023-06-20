أختام اللحوم تحدد سعرها ونوعها.. اعرفها بنفسك حتى لا تتعرض للغش

أنواع عديدة من اللحوم البلدية والمستوردة تباع بالمنافذ ومحلات الجزارة، يختلف كل نوع منها عن الآخر، بحسب السعر والطعم وتوقيت الذبح، وهو ما يجعل المواطن عرضة لغش واستغلال من قبل التجار.

وتختم مديريات الطب البيطري اللحوم بأختام توضح بشكل مختصر مواصفات كل نوع من اللحمة وسعرها المناسب، فعقب إجراء الكشف على اللحوم داخل المجازر بمعرفه الطبيب المختص، يجري ختمها حسب السن والنوع، للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الأدمي.

معرفة أشكال ختم اللحمة يمنعك من جشع التجار

وفي هذا التوقيت الذي يسبق عيد الأضحي، يقبل المواطنون على شراء اللحوم بكثرة، للاحتفال بهذه المناسبة المتربطة في الأساس باللحوم وذبح الأضاحي، لذا نصحت مديرية الطب البيطري المواطنين، بضرورة معرفة أشكال أختام اللحوم، حتى لا يكونوا عرضة لاستغلال وجشع التجار، التي تكون على النحو التالي:

شكل الختم يوضح سن لحوم الحيوانات المذبوحة وسعرها

- ختم البصمة المستديرة وتكون للحوم الحيوانات الصغيرة.

- ختم البصمة المربعة للحوم الحيوانات الكبيرة.

وأوضحت مديرية الطب البييطري أن اللحوم المختومة بالختم المربع سعرها يكون أقل من اللحوم المختومة بالختم الدائري الذي يكون سعره أعلي، ونصحت المواطنين بالتحقيق من شكل الختم عند شراء اللحوم قائلة: «متددفعش في اللحم المختوم مربع زي المختوم دائري».

الرموز الداخلية لختم اللحوم

وسواء كان الختم مربع أو دائري فإنه يحمل رموز معينة تشير كل منها إلى معلومات مهمة تتعلق باللحوم المذبوحة وتكون على النحو التالي:

- شكل يحمل اسم المحافظة.

- شكل يحمل اسم المجزر والرقم الكودي.

- شكل يحمل علامة سرية متغيرة.

- شكل يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الذبح.

- شكل يحمل النوع وهو: «بقري كبير، بقري صغير، جاموس كبير» ويرمز إليه على الختم بالحرف الأول من كل كلمة مثل «بقري كبير= ب ق».

لون الختم يوضح اللحمة البلدي من المستوردة

ويشير لون الختم إلى الفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة حيث تختم اللحوم البلدية باللون الأحمر ولحوم الحيوانات المستوردة باللون البنفسجي.

المادة الملونة المستخدمة في ختم اللحوم

وتستخدم المجازر مادة الكارمازين الحمراء وغيرها في ختم اللحوم، وهي ثابته تجف بسرعة وتأخذ في الاختفاء بعد الغسيل أو الطبخ أو التجميد، وهي غير ضارة، كما يضاف أيضًا مادة سرية من مصلحة الكيمياء لكشف التلاعب في أختام اللحوم.