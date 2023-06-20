 كيف تفرق بيت اللحوم السليمة والفاسدة؟.. اعرف طرق حفظها وتخزينها

يقبل المواطنون على شراء اللحوم بكميات كبيرة في هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد، وتجهيز الطعام المفضل تناوله في هذه الأيام.

كيف تعرف اللحوم الفاسدة؟

توجد عدة علامات تشير إلى فساد اللحوم، ذكرتها مديرية الطب البيطري على النحو التالي:

- يتغير لونها من اللون الوردي إلى «بني داكن أو إخضرار في نسيج اللحم، إصفرار في لون الدهن في حالة اللحم الجاموسي واللحم الضاني».

- رائحة كريهة لا تطاق تدل على التعفن.

- مادة لزجة مخاطية على سطح اللحوم وتلف الملمس بالضغط على سطحها.

كيفية حفظ اللحوم

ربما لا يجيد الكثيرون التفرقة بين اللحوم البسمية من الفاسدة، وخاصة في الأوات التي يكثر فيها الغش واستغلال المواطنين لذا نصحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة باتباع الإرشادات التالية عند شراء اللحوم وحفظها بطريقة سلمية:

- تجنب غسل اللحوم بعد شرائها وقبل تخزينها في الثلاجة، ويفضل قبل الطهي مباشرة لأن الرطوبة تساعد على نمو البكتريا.

- عند شراء لحوم مذبوحة في نفس اليوم أو في حالة لحوم الأضاحي يجب تبريدها على رف الثلاجة وهو الرف الأول تحت الفريزر لمدة من 12 إلى 24 ساعة قبل التجميد في الفريزر لتجنب إخضرارها.

- تقطيع اللحوم وتوزيعها في أكياس لوضعها في الفريزر وترك مسافات بين الأكياس في الفريزر لأن تكدس الأكياس فوق بعضها يصعب من طريقة فصلها عند الحاجة ويقلل من كفاءة الفريزر في التجميد ويسرع بفساد اللحوم.

- استخراج اللحوم من الفريزر قبل استخدامها بـ12 ساعة وتوضع على رف الثلاجة ولا توضع في ماء لإذابتها.

- عدم إعادة تجميد اللحوم مرة ثانية لأن ذلك يعرضها لنمو البكتيريا وفسادها.