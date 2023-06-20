كيف تنهي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي انفصال الأبحاث الدوائية عن الواقع؟

أكد الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، أن إطلاق وزير التعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تهدف لتنظيم العلاقة بين التعليم الجامعي والتنمية المستدامة في مصر.

ارتباط الخريج بسوق العمل

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجامعات تخرج الملايين سنويا لكن الغالبية العظمى منهم لا يرتبطون بسوق العمل.

دراسة سوق العمل

وأوضح أنه يتم دراسة سوق العمل وتخريج دفعات لها مكان في فرص العمل وهذا يقضي على البطالة ويسهم في التنمية الشاملة.

ربط الأبحاث الدوائية والطبية بأرض الواقع

وأشار إلى أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كشفت أزمة البحث العلمي في مصر والمنطقة العربية، ما تحاول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي علاجه، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تعالج المشكلة بربط الأبحاث الدوائية والطبية بأرض الواقع، وتوقيع عقد شراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والمصانع وشركات الأدوية.