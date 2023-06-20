طلاب الثانوية بالقليوبية عن امتحان الفرنساوي والألماني: يناسب كل المستويات

عبر طلاب الثانوية العامة بالقليوبية، عن فرحتهم اليوم بأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنساوي والألماني»، مشيرين أن الامتحان سهل ومباشر ويناسب جميع مستويات الطلاب ورسم على وجههم الفرحة، فيما أكد عدد من معلمي المادتين أن الامتحان سهل ومناسب للجميع ولم يخرج عما درسه الطلاب طوال العام، كما عبر أولياء الأمور أيضًا عن فرحتهم بالامتحان داعين ان تكون باقي الامتحانات مناسبة وسهله لأبنائهم مثل امتحان اليوم.

فرحة بين طلاب القليوبية لسهولة اللغة الأجنبية الثانية

وقالت منة الله نبيل طالبة أمام لجنة مدرسة الثانوية بنات ببنها لـ«الوطن»، إن امتحان اللغة الفرنسية كان سهل ومناسب للوقت والاسئلة مباشرة ولم تخرج عن النماذج والاختبارات التي كانت تقوم بحلها طوال العام.

وأشارت سلمي عزيز أمام لجنة مدرسة بنها الثانوية بنات، إلى ان امتحان اللغة الألمانية كان مناسبًا للوقت ولكل المستويات، مشيرة إلى أنه سادت حالة من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة باللجنة بعد حيث جاء الامتحان بسيطا وفي مستوى الطالب المتوسط.

لا شكاوى من امتحانات الثانوية اليوم

في سياق متصل، أكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها، أنه لم يحدث ما يعكر صفو الامتحانات ولم ترد أي شكاوى، مشيرة إلى أن الامتحان مم مر بهدوء وفق التقارير التي تلقتها الغرفة، إذ أدى 46358 طالبا وطالبة امتحان اليوم، وسط إجراءات مشددة لتنظيم العملية الامتحانات ومواجهة الغش بكل أنواعه.