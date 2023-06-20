ملتقى توظيفي لتوفير 391 فرصة عمل غدا بأسوان.. اعرف التخصصات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، توفير فرص عمل لائقة للشباب وفقا لبيان فوزي صابر مدير المديرية، وذلك من خلال عقد وتنظيم ملتقى التوظيف بنادي أسوان الرياضي بقاعة شهرزاد؛ تنفيذًا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان في هذا الشأن وذلك الأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء.

توفير وظائف خالية بأسوان للشباب

وقال وكيل القوى العاملة بأسوان، إن الوظائف المتاحة توفر تأمينا اجتماعيا وصحيا مع وجود خبرة وبدون وجميعها بالقطاع الخاص، في ظل التوجيهات الرئاسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة سوق العمل الحر بالشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات القومية.

توفير 391 فرصة عمل بأسوان

وأضاف بيان القوى العاملة بمحافظة أسوان، أن ملتقى التوظيف يستهدف توفير فرص عمل للشباب بمحافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة، بواقع 391 فرصة عمل موزعة على 11 شركة تشمل العديد من الأنشطة ما بين السياحية وتأميني وتعليمي واتصالات وأدوية وزراعة، لجميع المؤهلات «العليا، والمتوسطة، وبدون مؤهل» وما بين وظائف إدارية والفنيين والعمال والسائقين.